Fiat svela le foto della nuova Grizzly, così il marchio si rafforza nel segmento C

(Adnkronos) – Dopo l’anteprima nell’Investor Day a Auburn Hills, oggi Fiat presenta le prime immagini ufficiali di Grizzly e Grizzly Fastback, due nuovi modelli che riprendono l’impostazione vista nella Grande Panda e puntano – con dimensioni più ‘importanti’ – ad ampliare la gamma globale del brand e rafforzarne la presenza nel segmento C. Costruiti su una piattaforma globale condivisa e pensati per un pubblico internazionale, le due vetture nonostante una lunghezza inferiore ai 4 metri e mezzo, giocano le loro carte su praticità e spaziosità, con una differenziazione che nasce soprattutto per la Fastback da una silhouette più slanciata, da un linguaggio di design più raffinato e da una maggiore capacità di carico longitudinale, ideale per viaggi più lunghi e un utilizzo orientato al lifestyle.

Fiat sottolinea come al di là delle loro differenti personalità, i due modelli “condividono la stessa ambizione: elevare l’esperienza a bordo grazie a interni curati, attenzione ai dettagli e tecnologie pensate per semplificare la vita di tutti i giorni”, il tutto con una capacità di carico ai vertici della categoria. Nell’ambito di un progetto industriale globale, Grizzly e Grizzly Fastback saranno distribuiti in diverse aree del mondo, garantendo competitività, flessibilità e vicinanza ai mercati chiave in Europa, Medio Oriente e America Latina. La famiglia Grizzly sarà introdotta in Europa e nella regione Medio Oriente & Africa nella seconda metà del 2026.

Come spiega Olivier Francois, ad del brand Fiat e Stellantis Global CMO se “Grande Panda ha segnato il ritorno del marchio nella mobilità familiare accessibile, con Grizzly e Grizzly Fastback completiamo questa gamma con due vetture progettate attorno a esigenze e stili di vita diversi, ma accomunati dalle stesse idee: una mobilità intelligente, accessibile e radicata nel Dna del design Fiat e riportano il marchio al centro del mercato della mobilità familiare con una gamma completa e coerente”.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)