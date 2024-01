Fiat porta a Pitti Uomo la linea di abbigliamento ‘Suns & 500’

(Adnkronos) – In occasione di 'Pitti Uomo 105', in corso a Firenze nella Fortezza da Basso, debutta la nuova linea di abbigliamento Suns con licensing di Fiat 500. Un progetto, si spiega, che nasce da "valori condivisi, quali l’italianità e la creatività, che consentono a entrambi i brand di eccellere a livello internazionale e di affrontare il domani con ottimismo e personalità". Da questo approccio positivo, in linea con la dolcevita italiana, la collezione "esprime la volontà di Fiat 500 e Suns di offrire ai propri clienti una completa 'brand experience', puntando su confort, design, tecnologia e rispetto per l'ambiente". Se Fiat 500 dal 1957 ha il segreto del suo successo nella sua evoluzione continua, pur restando sempre fedele alla propria identità e ad uno stile distintivo e gioioso, i valori di innovazione e stile si ritrovano nei prodotti di Suns Board, il brand nato nel 2018 da un’idea di Lucia Blondi e Paolo Muccifora, specializzato nella produzione di abbigliamento tecnico e sporty chic. Tra le caratteristiche che contraddistinguono l'abbigliamento Suns spicca il colore vivace dei tessuti, l'utilizzo di varie tecniche di stampa e dettagli che donano identità e riconoscibilità al prodotto. Nello specifico, sullo stand Fiat (Padiglione Ghiaia n. 4) è stata esposta una Fiat 500 Hybrid di colore arancio Sicilia abbinata alle cromie che caratterizzano la collezione “Suns & 500”. E l’area espositiva richiama i tre colori principali della collezione, sia sulle pareti che sulla pavimentazione, mentre in tre espositori sono custoditi alcuni dei prodotti della capsule che sarà commercializzata nel secondo semestre 2024: dai piumini alle felpe, dalle T-shirt ai cappellini, fino alle borse da viaggio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

