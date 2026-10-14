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Fiaschi (Manageritalia), “Guardare il bisogno l’accesso e laconsapevolezza per superare gap”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Il welfare gap si risolve su tre dimensioni: bisogna guardare il bisogno, l’accesso e la consapevolezza. I bisogni cambiano, la popolazione italiana muta e c’è difficoltà ad accedere ad un welfare sempre più costoso. La cronicità nelle malattie, si vive più a lungo e questo è un primo grande problema da affrontare. Ma il tema è anche l’accesso”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Massimo Fiaschi segretario generale Manageritalia, in occasione della terza edizione del Global Welfare Summit 2026.Il welfare gap si risolve su tre dimensioni: bisogna guardare il bisogno, l’accesso e la consapevolezza. 

“Qui in Italia – spiega – ci sono le grandi aziende che offrono un welfare contrattuale molto importante. Troppe piccole aziende non lo possono offrire, bisogna fare quello che il presidente dell’Osservatorio Italian Welfare Stefano Castrignanò ha proposto oggi: un patto nazionale affinché le grandi aziende possano aprire anche alle piccole, affinché l’accesso sia più facilitato”.  

“La terza dimensione è la consapevolezza. In questa complessità bisogna essere maturi e poter scegliere, sapere quali sono appunto i propri bisogni e fare in maniera che l’approccio a questo sistema complesso sia formato e consapevole”, conclude. 

 

 

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