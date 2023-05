Il Sindaco Roberto Gualtieri ha delegato la Consigliera Tiziana Biolghini a partecipare alla fiaccolata di commemorazione di Barbara Capovani, la psichiatra uccisa da un suo ex paziente.

“In segno di solidarietà e di vicinanza alla famiglia della psichiatra uccisa barbaramente e per solidarizzare con gli Ordini Provinciali dei Medici e della Società Italiana di Psichiatria, abbiamo voluto essere presenti come Istituzione anche per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza sui luoghi di lavoro, in particolare quelli sanitari. Siamo vicini a tutti gli operatori sanitari che sono bersaglio di violenze di ogni genere e spesso non si applicano misure preventive per quelli che operano con pazienti che hanno disturbi della personalità. Una riflessione concreta su questo tema è necessaria, assieme alle associazioni di categoria e agli operatori. Per questo ho condiviso con Nella Converti, Presidente della Commissione Politiche Sociali del Campidoglio, presente assieme a me alla fiaccolata, la necessità di azioni concrete”.

Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata alle Pari Opportunità della Città metropolitana di Roma