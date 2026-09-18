Festival del Lavoro 2027, ‘Oltre il lavoro la persona’, dal 28 al 30 aprile 2027 alla Nuvola a Roma

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui lavoriamo, la longevità sta influenzando il modo in cui viviamo e la formazione sta determinando il modo in cui cresciamo. La rapida evoluzione di questi fenomeni sta impattando sul mercato del lavoro e si appresta a produrre una trasformazione profonda della società e della condizione umana. Un cambiamento epocale che sarà al centro del Festival del Lavoro 2027 dal titolo ‘Oltre il lavoro, la persona’. L’appuntamento, dal 28 al 30 aprile 2027, al Centro congressi ‘La Nuvola’ di Roma è stato presentato ieri nella suggestiva cornice della terrazza della Rinascente di via del Tritone.

Alla presentazione della 18^ edizione dell’evento erano presenti dirigenti ed esponenti di alcune delle più importanti istituzioni che hanno patrocinato il Festival 2026 come il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato dal Capo Dipartimento Politiche attive, Vincenzo Caridi e dal direttore centrale delle Politiche attive, Massimo Temussi; l’Inail con il direttore generale, Marcello Fiori e l’Inps con il direttore generale Valeria Vittimberga; che nei loro interventi hanno posto l’accento sulla formazione necessaria a gestire i sistemi di Ai nei processi produttivi e su come gestire gli scenari legati all’inverno demografico.

“La persona e il lavoro rappresentano il binomio imprescindibile per rendere dignitosa la vita umana. Mettere a frutto, tramite il lavoro, il proprio talento e le proprie capacità consente all’individuo di raggiungere una soddisfazione che non è solo economica, ma soprattutto personale. Questo è il motivo per il quale abbiamo scelto di dedicare la prossima edizione del Festival al capitale umano”, ha dichiarato a margine della presentazione Rosario De Luca, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro. “Nel corso della manifestazione – ha aggiunto – analizzeremo tutti gli aspetti e le condizioni che possano favorire ambienti di lavoro in grado di far emergere il potenziale delle persone e valorizzarlo al meglio”. La capacità di saper governare questi cambiamenti e valorizzare il capitale umano attraverso investimenti adeguati in formazione determinerà nuove realtà del mondo del lavoro, che saranno declinate al Festival del Lavoro 2027 con confronti, dibattiti, riflessioni ma anche laboratori, workshop ed occasioni di networking. All’interno di questi macrotemi si snoderanno diversi filoni di discussione, a partire dall’Intelligenza artificiale, passando per la rivoluzione demografica, la longevità e le nuove tecnologie. Come ogni anno, questi e molti altri argomenti di attualità saranno al centro di un confronto diretto tra istituzioni, imprese, professionisti, esperti e mondo accademico, e daranno vita a quello che è ormai l’appuntamento di riferimento per il mondo del lavoro. Programma e informazioni sulla manifestazione saranno presto disponibili su www.festivaldellavoro.it.

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