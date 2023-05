Festa dell’Europa, centinaia di studenti in tour virtuale al Parlamento con il Metaverso

Primo tour virtuale per celebrare l’Europa e conoscere le sue Istituzioni. Il centro multimediale Esperienza Europa – David Sassoli, a Roma, ha ospitato oggi le celebrazioni della Festa dell’Europa con l’inaugurazione della visita del Parlamento europeo nel Metaverso, dedicata alle scolaresche in collegamento da tutt’Italia.

L’evento promosso dal Parlamento e dalla Commissione europea, in collaborazione con la Fondazione Aidr, ha visto la partecipazione degli studenti dell’Istituto Amerigo Vespucci presenti nello spazio multimediale e delle scolaresche collegate da tutta Italia. L’iniziativa è stata preceduta da un incontro con il Ministro degli Affari Europei, della Coesione, del Pnrr e del Sud, Raffaele Fitto, il Direttore dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza, il Direttore della Rappresentanza della Commissione europea, Antonio Parenti, e il Presidente della Fondazione Aidr – Italian Digital Revolution), Mauro Nicastri. Ad introdurre e moderare i lavori è stata la giornalista Rai Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettore del Tg2.

Grazie all’utilizzo dei visori digitali, gli studenti hanno potuto effettuare un tour virtuale nella sede del Parlamento europeo con il Metaverso. Un’esperienza interattiva unica per scoprire, divertendosi, come funziona la democrazia europea, avvicinando i ragazzi alle istituzioni comunitarie.

“La festa dell’Europa – ha detto nel corso del suo intervento il ministro Raffaele Fitto – è l’occasione per pensare al futuro dell’Unione, in relazione alle sfide che ci apprestiamo ad intraprendere per la transizione ecologica e digitale. Questo viaggio virtuale, che vede oggi protagonisti tanti giovani studenti- sottolinea ancora Fitto – rappresenta una grande opportunità per conoscere le istituzioni europee, solo attraverso la conoscenza è possibile capire le grandi potenzialità di queste istituzioni per tutti noi.”

“Questo progetto sul Metaverso è molto importante per noi – ha sottolineato il Direttore dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza – perché serve per avvicinare tutti i ragazzi che voteranno per la prima volta alle istituzioni europee. Mi ha fatto molto piacere presentare oggi questa iniziativa alla presenza del ministro Raffaele Fitto, l’Anno Europeo delle Competenze sarà importantissimo per proseguire in questa direzione.”

“Questo 9 maggio è speciale – ha dichiarato il Direttore della Rappresentanza della Commissione europea, Antonio Parenti – perché da oggi anche a Kiev si festeggia la Giornata dell’Europa. Per avvicinare i giovani alle istituzioni europee, c’è ancora tanto lavoro da fare. Esperienze innovative come quella presentata stamattina nel Metaverso, ci aiutano ad avvicinarci ai giovani”.

“L’entusiasmo registrato dagli studenti – ha rimarcato il Presidente della Fondazione Aidr, Mauro Nicastri – è stato per noi molto significativo. Le tecnologie digitali offrono la possibilità a milioni persone di connettersi in qualsiasi parte del mondo e di sentirsi parte di una comunità, abbattendo ogni confine. L’Europa è al fianco di ogni cittadino. L’Anno Europeo delle Competenze rappresenta un’opportunità unica per colmare il gap esistente, garantire lo sviluppo socioeconomico di tutti i Paesi, ma è necessario fare rete insieme istituzioni e aziende. L’evento di oggi ne è una dimostrazione grazie alla collaborazione delle istituzioni e dei nostri partner tecnologici come Reply e Canon Italia e Poste Italiane”.