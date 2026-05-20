Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Federica Pellegrini, lo sfogo sulla seconda maternità: “È un periodaccio…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
È un “periodaccio” per Federica Pellegrini. La campionessa olimpica, diventata mamma della sua seconda figlia da pochi mesi, sta affrontando alcune difficoltà tra la gelosia della primogenita Matilde e i continui rigurgiti della piccola Rachele.  

Pellegrini ha condiviso le sue preoccupazioni tra le Instagram stories agli utenti che le chiedevano come stesse vivendo la ‘seconda’ maternità. “È un periodaccio, Matilde è gelosissima”, ha esordito in un video selfie mentre culla la piccola Rachele con il baby wrap, la fascia porta bebè.  

“Stiamo bene, per fortuna. È tostissima, più che altro la Mati è molto gelosa, passa da amore immenso a crisi nere, soprattutto nel momento dell’allattamento. E Rachele vomita di continuo, rigurgita tantissimo. Queste sono le cose più delicate da gestire”, ha spiegato. La coppia sta affrontando una delle fasi più delicate post gravidanza: “La notte non sempre riusciamo a riposare, dipende da quanto Rachele vomita, non sono nottate facili”, ha aggiunto.  

E con ironia, Pellegrini ha risposto a chi le ha chiesto se fosse più facile nuotare o badare ai bambini. La campionessa olimpica non ha dubbi: “Più difficile badare ai bambini, assolutamente”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, contrasto all’abusivismo commerciale: sequestrata merce sul litorale di Torvaianica per un valore di 20-30.000 euro

3 Agosto 2018

Israele, Erdogan vuole convincere astenuti all’Onu su tregua: telefonata con Meloni

15 Novembre 2023

Roma, entra in un negozio e si impossessa di alcuni capi di abbigliamento: arrestato giapponese di 46 anni

11 Novembre 2018

Caso di peste bubbonica negli Usa, paziente contagiato dal suo gatto in Oregon

14 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno