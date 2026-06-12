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Federica Panicucci si è laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche: “Grata, emozionata e felice”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
“Grata, emozionata e felice”. Con queste parole Federica Panicucci ha annunciato sui social di aver realizzato un sogno, quello della laurea. La conduttrice televisiva, 58 anni, ha completato il corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche. Un vero e proprio traguardo “che sento profondamente mio”, scrive la conduttrice in un post condiviso su Instagram a corredo di scatti in cui si mostra felice e sorridente con in testa la corona d’alloro e in mano la tesi di laurea.  

 

 

“Un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio. Arriva in una fase piena della mia vita e per questo ha un sapore ancora più intenso. Grata, emozionata e felice”, ha aggiunto Panicucci in conclusione.  

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