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Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta ‘Amarga Navidad’news dalla nostra inviata

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Protagonista dell’ottava giornata del 79esimo Festival di Cannes è Pedro Almodóvar, che presenta in Concorso ‘Amarga Navidad’ insieme a un cast corale, dove figurano la sua musa Rossy de Palma, Barbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sanchez-Gijon e Victoria Luengo. Il film intreccia due linee temporali – il 2004 e il 2026 – e attraverso il racconto di due storie si interroga sull’autofinzione, chiedendosi fino a che punto un autore possa spingersi nel racconto e se le vite degli altri siano un territorio proibito oppure una materia da cui attingere liberamente, anche quando tocca dolori altrui. La Croisette accoglie un altro grande ritorno: quello del regista russo Andreï Zvjagincev, che presenta in Concorso ‘Minotaur’, il suo nuovo film a nove anni da ‘Loveless’. Un’assenza lunga e dolorosa, durante la quale è quasi morto a causa del Covid che lo ha costretto a passare molti mesi in una clinica in Germania, dovendo reimparare a muovere gli arti. E poi la guerra in Ucraina e la rottura con la Russia. E questo film, che lui definisce pacifista, si oppone alla guerra condotta dal regime di Putin attraverso il racconto delle conseguenze del conflitto attraverso la vita coniugale. A Cannes arriva anche l’attore e regista Andy Garcia con ‘Diamond’, da lui scritto e diretto. Il film è una dichiarazione d’amore a Los Angeles e un omaggio ai classici intramontabili del genere noir. Nel cast, oltre Garcia, Brendan Fraser, Dustin Hoffman, Bill Murray e Vicky Krieps. 

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