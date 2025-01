Federica Panicucci, brutte notizie dopo i successi Mediaset delle feste: svolta inaspettata

Brutte notizie per Federica Panicucci: nonostante i recenti successi, alla conduttrice è stata comunicata la decisione dei vertici Mediaset.

Federica Panicucci ha concluso il 2024 con i complimenti dell’opinione pubblica. I concerti di Natale e Capodanno sono stati molto apprezzati dai telespettatori Mediaset, sia per gli ospiti invitati ad esibirsi sul palco, sia per l’energia mostrata dalla conduttrice per l’intera durata dello spettacolo.

Per questo motivo, reduce dal successo degli ultimi prodotti che l’hanno vista protagonista, Panicucci non si sarebbe mai aspettata un risvolto simile. A quanto pare, Mediaset ha preso la sua decisione. I telespettatori si sono chiesti che fine avesse fatto Panicucci, soprattutto osservando i palinsesti previsti per l’anno corrente. Un brutto colpo per la diretta interessata.

Brutto colpo per Federica Panicucci, la decisione dei vertici Mediaset

Federica Panicucci sarebbe dovuta tornare negli studi Mediaset di Mattino 4, in occasione del ritorno sui palinsesti previsto per il 7 gennaio, al termine delle festività natalizie. Eppure, qualcosa non torna dalla programmazione confermata dai vertici aziendali. La trasmissione nasce nel mese di marzo del 2024, con l’obiettivo di offrire ai telespettatori una versione del telegiornale, per così dire, più leggera. I conduttori hanno affrontato diversi casi di cronaca nera, senza mai mancare di alleggerire il pubblico con notizie rosa e gossip.

Dopo pochi giorni dal debutto, la percentuale di share si è stabilizzata intorno al 4%, raggiungendo talvolta il 6%. Numeri discreti, ai quali tuttavia Mediaset non è abituata (pensiamo ai format di Maria De Filippi che superano di gran lunga il 20% di share). Panicucci e il suo fedele partner professionale Roberto Poletti hanno poi investito tempo e impegno nella messa in onda di Mattino Cinque, nella consapevolezza di combattere con la concorrenza spietata di Storie Italiane, È sempre mezzogiorno, Forum e L’aria che tira.

Sembra tuttavia che Mattino 4 non sia sopravvissuto alle frequenti scremature prodotte dalle aziende di produzione televisiva. Ormai nell’arena dello show business combattono moltissimi format, alcuni considerati dei sempreverdi, altri reduci dal successo conseguente alla novità oppure ai contenuti innovativi. Purtroppo per Panicucci e Poletti, Mattino 4 non presentava nulla di innovativo.

Per il momento, osservando la programmazione, alle 10.45 (orario in cui andava in onda il format della coppia di conduttori) è previsto l’appuntamento con Tempesta d’amore. Non è chiaro quindi se la cancellazione di Mattino 4 sia temporanea oppure definitiva. Su questo TvBlog non ha dubbi: la verifica in collaborazione con fonti accreditate ha prodotto la triste sentenza. Panicucci e Poletti hanno perso il loro format.