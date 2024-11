Federica Nargi beccata sul fatto: Luca Favilla la trova così a Ballando con le stelle – Video

Luca Favilla arriva nella sala prove di Ballando con le stelle 2024 e becca Federica Nargi sul fatto: ecco costa stava facendo.

Federica Nargi e Luca Favilla incantano il pubblico di Ballando con le stelle 2024 sia sulla pista che fuori dalla pista. Sempre più bravi e sempre più in sintonia, l’ex velina di Striscia la Notizia e il maestro di ballo hanno instaurato un rapporto davvero speciale come hanno confermato davanti alle telecamere del programma di Milly Carlucci. “Si è creata una giusta sinergia e complicità, ma siamo persone tanto diverse“, ha raccontato la Nargi.

“Io sono energica, lui è molto più calmo e rilassato. Vive la vita in maniera zen, un po’ mi innervosisce. Ci punzecchiamo, non litighiamo. Sbrocco? Sì. Mi deve prendere per come sono. Quando mi dici ‘sono io il maestro’, mi mandi fuori di testa”, ha aggiunto Federica. La conferma alle parole della Nargi è arrivata da una storia pubblicata su Instagram proprio da Luca Favilla e che, in poco tempo, è diventata virale.

Federica Nargi e Luca Favilla: così fanno impazzire il pubblico di Ballando con le stelle 2024

Dopo aver lasciato tutti senza parole durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle 2024, Luca Favilla e Federica Nargi si sono ritrovati in sala prove per cominciare a preparare l’esibizione della prossima puntata. Ad arrivare per prima è stata l’ex velina che è sempre molto energica e determinata. Luca Favilla, così, sicuro di trovarla già in sala prove, ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram. “Sto per entrare in sala e sono sicuro che Fede si starà scaldando e so già che mi farà un caz*iatone tremendo”, dice il ballerino.

Quando arriva in sala prove, la Nargi è di spalle, davanti allo specchio. L’arrivo di Luca la spaventa e il maestro, sorpreso nel non vederla alle prese con il riscaldamento, le chiede cosa stia facendo. “Fede, ma non ti stavi scaldando?”, urla il maestro spaventando la Nargi che poi, con il sorriso, va verso di lui. “Sto schiacciando un brufolo”, svela l’ex velina che, tuttavia, è già con la tenuta sportiva pronta per allenarsi e cominciare a preparare l’esibizione della nuova p0untata di Ballando con le stelle.

Tra risate, ironia e divertimento, la Nargi e Luca Favilla stanno sempre più conquistando la fiducia della giuria e sono tanti coloro che credono che potrebbero vincere Ballando.