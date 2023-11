“Federica Effetto Meth” è il nuovo singolo di Colangeli

Dal 10 novembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “FEDERICA EFFETTO METH”, il nuovo singolo di Colangeli.

“Federica effetto meth” è un brano dal sapore nostalgico che racconta di una relazione finita tra il passato, fatto di ricordi e speranze, e il presente, fatto di riflessioni e domande. Questa contrapposizione quindi, tra ieri ed oggi, è il motore trainante della canzone.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La canzone rappresenta il primo singolo dell’album che uscirà nel 2024, su un’impalcatura ritmica Anni ’80 si stagliano, a livello di sound, chitarre e piani elettrici di stampo british, mentre a livello di testo ci sono riferimenti alla cultura nazional popolare, tra citazioni di vario genere, seguendo una modalità di scrittura che affonda le sue radici nella tradizione della canzone d’autore italiana.”

Biografia

Francesco Colangeli, noto semplicemente come Colangeli, è un cantautore nato a Rieti. Formatosi musicalmente al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dove studia pianoforte classico e canto, inizia a scrivere le prime canzoni durante gli anni dell’Università esibendosi in spettacoli dal vivo e partecipando a diversi Festival del centro Italia. Pubblica nel 2022 il suo primo lavoro di inediti, l’EP “Studenti bohémien”, anticipato dal singolo “Fino a Roma nord” a cui farà seguito un tour promozionale in chiave acustica in diverse regioni dell’Italia centrale.

