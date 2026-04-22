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Farmaci, Manfredi (Anci): “Con ReMed collaborazione tra Comuni e azienda su riciclo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Partito da alcune grandi città, il porgetto ReMed “è ora pronto ad estendersi in molti altri Comuni italiani per raccogliere le penne da insulina usate. E’ una modalità di riciclo intelligente di rifiuti speciali che, se vengono opportunamente raccolti, rappresentano una grande risorsa, mentre se dispersi nell’indifferenziata rappresentano un problema ambientale. Una collaborazione tra i Comuni e una grande azienda, per fare in modo che questa risorsa possa essere ben utilizzata, è ideale per la protezione dell’ambiente forte del riuso e del riciclo a 360 gradi”. Sono le parole di Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, nel corso dell’incontro con la stampa, oggi a Roma nell’Earth Day, in cui si è fatto il punto sul ‘Progetto Remed: da rifiuti a risorsa, un’alleanza per l’ambiente’, programma di collaborazione tra pubblico-privato che coniuga salute e sostenibilità ambientale, con istituzioni, comuni e farmacisti atti a rilanciare l’economia circolare applicata alla salute, nel quadro della strategia ‘Circular for Zero – the new era’ di Novo Nordisk.  

“Le città italiane sono tutte fortemente impegnate nella transizione ambientale e nel cercare di lavorare su un progetto ad emissioni zero, in una gestione sostenibile dei rifiuti – afferma Manfredi – Anci è in prima linea con tutti i Comuni coinvolti. L’attività di raccolta speciale dei rifiuti nelle farmacie aiuta in maniera significativa questo percorso”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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