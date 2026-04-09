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Farmaci, Gemmato: “Testo unico legislazione migliorerà anche accesso”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Per migliorare l’accesso ai farmaci in Italia “bisogna intervenire sulla governance di carattere legislativo che dia un quadro chiaro e con il Testo unico sulla legislazione farmaceutica noi vogliamo perimetrare tutto questo. L’intenzione è mettere in sicurezza la nostra straordinaria filiera del farmaco che è cresciuta, siamo primissimi in Ue. Se difendiamo questo settore difendiamo il diritto alla salute dei cittadini che possiamo curare bene e meglio”. Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine dell’incontro ‘Innovaction – Dialoghi sull’innovazione accessibile’, promosso da Gsk e Adnkronos a Roma. ﻿ 

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