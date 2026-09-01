Bancali usati e nuovi
Sanita'

Farmaceutica, Novartis nomina Federico Mambretti Country President per l’Italia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
Lettura di 2 minuti

(Adnkronos) – Novartis annuncia la nomina di Federico Mambretti a Country President per l’Italia, con effetto dal oggi primo settembre. Nel nuovo ruolo, guiderà l’organizzazione italiana dopo una consolidata esperienza internazionale e il più recente incarico di Country President per il Belgio e il Lussemburgo. La nomina di Mambretti – informa la farmaceutica in una nota – arriva in un momento cruciale, in cui innovazione, ricerca e capacità di attrarre investimenti rappresentano leve decisive per il futuro della salute e della crescita del sistema Paese. Mambretti succede a Valentino Confalone, che ha guidato con successo Novartis Italia negli ultimi quattro anni, durante i quali l’azienda ha consolidato il proprio percorso di crescita e innovazione. Mambretti porta nel nuovo ruolo un’esperienza ampia e diversificata, maturata in differenti mercati, settori e aree terapeutiche. Nel suo più recente incarico, ha guidato Novartis in Belgio e Lussemburgo, contribuendo alla crescita dell’organizzazione, al rafforzamento del dialogo con gli attori del sistema salute e alla promozione di un accesso più rapido all’innovazione. Il suo percorso comprende esperienze nel settore farmaceutico, medtech, consumer e nella consulenza manageriale.  

“Tornare in Italia significa tornare alle mie radici e a un sistema sanitario che conosco e rispetto profondamente – ha dichiarato Mambretti – Assumo questo incarico in un momento cruciale per l’innovazione in sanità, con l’impegno di rendere i nostri trattamenti sempre più accessibili ai pazienti italiani in modo equo e tempestivo. La mia priorità sarà rafforzare la collaborazione con istituzioni, comunità scientifica e associazioni di pazienti, affinché il valore dell’innovazione possa tradursi sempre più rapidamente in benefici concreti per i pazienti e per il sistema salute”. 

Novartis in Italia continuerà a focalizzarsi sullo “sviluppo di innovazioni scientifiche che rispondano ai bisogni reali delle persone, puntando a renderle disponibili in modo tempestivo, equo e appropriato”, continua la nota. In un contesto di sfide sanitarie sempre più complesse, l’azienda intende collaborare con istituzioni, comunità scientifiche, professionisti sanitari e associazioni di pazienti per rafforzare la sostenibilità e l’evoluzione del sistema salute. “Grazie alla leadership consolidata in ambito medico-scientifico e a un approccio pionieristico nelle aree a più elevato bisogno non soddisfatto”, la farmaceutica mira a portare avanti “modelli di accesso innovativi e basati sul valore, sostenuti da tecnologie avanzate e intelligenza artificiale, per ridurre le disuguaglianze territoriali, ottimizzare le risorse cliniche e accelerare i percorsi di cura. Dall’oncologia al cardiovascolare, dall’immunologia alle neuroscienze, l’azienda mette a disposizione le proprie competenze scientifiche e capacità tecnologiche per fare la differenza nella vita dei pazienti. Questo impegno sarà supportato dallo sviluppo delle persone e da una cultura che promuove collaborazione, empowerment e spirito di innovazione”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
Lettura di 2 minuti
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Visite gratuite per Il melanoma della pelle

25 Gennaio 2018

Maculopatie, Ue autorizza primo trattamento da fare anche ogni 5 mesi

8 Gennaio 2024

Alzheimer, un test del sangue potrebbe svelarlo 15 anni prima

23 Gennaio 2024
vittime del dovere

Rifiuti tossici in una discarica di Aprilia Raffica di arresti

27 Luglio 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno