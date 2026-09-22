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Famiglia nel bosco, avvocato Pillon: “Oggi incontro gioioso tra genitori e figli”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Questo pomeriggio, dopo 23 giorni dall’ordinanza, i bambini hanno finalmente potuto recarsi a Palmoli per stare con mamma e papà nella casa messa a disposizione dal sindaco. L’incontro è stato gioioso e sereno: mamma Catherine aveva preparato i biscotti allo zenzero, i bambini hanno giocato e poi hanno preparato tutti insieme la cena con mamma e papà”. Lo comunica in una nota l’avvocato Simone Pillon, legale dei genitori della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. 

“Colgo l’occasione – prosegue Pillon – per ringraziare il sindaco di Palmoli che ha garantito il servizio d’ordine, i giornalisti che si sono mantenuti alla giusta distanza, come peraltro già accaduto la scorsa settimana, la tutrice e la curatrice che sono state presenti insieme alla difesa, e lo stesso servizio che ha finalmente garantito l’attuazione delle decisioni del Tribunale per i Minorenni. Ci auguriamo tutti – conclude il legale – che l’ormai iniziato percorso di rientro possa ora svolgersi nel migliore dei modi e senza più intoppi, anche in vista dell’imminente graduale inserimento dei pernotti”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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