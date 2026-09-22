Djokovic, il fisioterapista svela: “Ci chiede perché non si allena come Sinner”

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Novak Djokovic ‘spia’ gli allenamenti di Jannik Sinner. Il tennista serbo, eliminato al primo turno degli US Open, sta preparando l’ultima parte di stagione e, per farlo, si ispira agli allenamenti dell’azzurro, ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare lo Slam americano.

A rivelarlo è stato il fisioterapista di Djokovic, Carlos Costa: “Non ho visto mai niente di simile a Novak Djokovic. Presta attenzione a ogni dettaglio come al tempo che ci mettiamo per dargli l’asciugamano… se c’è qualcosa che non è previsto, si crea attrito”, ha detto ad A Bola.

“Arriva persino a creare dei test all’interno del team per scoprire se stiamo davvero cercando le migliori strategie di recupero e fornendo i trattamenti più efficaci. Ad esempio, ci ha chiesto perché Sinner si dedicasse all’allenamento visivo e noi non lo facessimo. È costantemente alla ricerca di modi per essere il migliore al mondo”.

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