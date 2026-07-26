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F1 Gp Ungheria, la gara: Ferrari all’assalto – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Luglio 2026
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(Adnkronos) – La Formula 1 in pista per il Gp d’Ungheria, in programma oggi domenica 26 luglio all’Hungaroring. A Budapest va in scena l’undicesimo round del Mondiale 2026, l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Lando Norris, campione del mondo in carica, scatta dalla pole position con la McLaren. Accanto a lui, in prima fila, la Ferrari di Charles Leclerc. Gara in salita per Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. Il pilota inglese della Ferrari e il baby italiano della Mercedes, leader del Mondiale, sono stati retrocessi di 3 posizioni in griglia: partono dalla quarta e dalla settima piazza su un tracciato che non favorisce i sorpassi. 

 

Il Mondiale riparte il 26 agosto con il Gp dei Paesi Bassi. 

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