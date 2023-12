Ex Ilva, mercoledì incontro governo-sindacati

(Adnkronos) – Una delegazione del governo incontrerà a Palazzo Chigi, mercoledì 20 dicembre alle 11.00, le organizzazioni sindacali per un esame della situazione dell'ex Ilva. Sono stati convocati all'incontro Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Ugl e Usb. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul caso il governo aveva annunciato alla fine di ottobre il "pieno coinvolgimento" nel percorso con cui assicurare il rilancio del polo strategico siderurgico italiano e la tutela dell'occupazione. Il 9 novembre scorso, quindi, il vertice a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Nel corso del confronto, aveva fatto sapere l'esecutivo in una nota, i sindacati "sono stati aggiornati sul tema relativo alla sicurezza sul lavoro, questione ritenuta essenziale dall'Esecutivo e sulla quale è stato comunicato che l'azienda Arcelor Mittal è stata diffidata dal mettere in cassa integrazione i lavoratori che si occupano di manutenzione". Per i sindacati tuttavia si era trattato di una “trattativa disastrosa”, “un incontro andato male anche rispetto alle minime aspettative” con “risposte preoccupanti che lasciano l’amaro in bocca”, spiegavano i leader di Fiom Fim e Uilm, Michele De Palma, Roberto Benaglia e Rocco Palombella commentandone l’esito e annunciando uno sciopero a dicembre. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

