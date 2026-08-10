Europei nuoto, oggi prime gare in vasca: da Ceccon a Martinenghi, il programma di giornata e dove vedere gli azzurri
(Adnkronos) – Gli Europei di nuoto di Parigi entrano nel vivo e oggi, lunedì 10 agosto, iniziano le gare in vasca della rassegna continentale. Grande attesa per gli azzurri, con le prime prove dei big Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, utili a capire lo stato di forma dei campioni italiani dopo gli ori olimpici conquistati due anni fa, rispettivamente nei 100 dorso e nei 100 rana. Attesa anche per le prestazioni di Alberto Razzetti, Simone Cerasuolo e Simona Quadarella. Ecco orario, programma e dove vedere le gare di giornata in tv e streaming.
Ecco il programma di oggi agli Europei di nuoto di Parigi:
DALLE 9:30 VIA ALLE BATTERIE
9:30 400 misti uomini (Alberto Razzetti)
9:49 100 stile libero donne (Sara Curtis, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino)
10:06 50 farfalla uomini (Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Michele Lamberti)
10:26 200 dorso donne (Alessia Bianchi, Federica Toma)
10:39 100 rana uomini (Simone Cerasuolo, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti)
11:03 4×200 stile libero donne Italia
11:25 4×200 stile libero uomini Italia
11:46 800 stile libero donne (Simona Quadarella)
DALLE 18:30 VIA ALLE PRIME SEMIFINALI E FINALI
18:30 semifinali 50 farfalla uomini
18:37 semifinali 100 stile libero donne
18:46 finale 400 misti uomini
18:55 semifinali 200 dorso donne
19:05 semifinali 100 rana uomini
19:20 finale 4×200 stile libero donne
19:33 finale 4×200 stile libero uomini
Le gare di oggi, lunedì 10 agosto, agli Europei di nuoto saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.
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