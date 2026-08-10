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Meloni e la premier danese Frederiksen: “Unite per difendere Europa, no a immigrazione incontrollata”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
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(Adnkronos) – “Siamo unite dal nostro desiderio di difendere l’Europa. Non accettiamo un’immigrazione incontrollata verso l’Europa, e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, sia nelle nostre Nazioni sia in Europa”. Lo scrivono su Instagram la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen – ponendo l’accento “sul futuro dell’Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere”.  

 

 

“Nessuno – proseguono le due premier – può negare gli impatti negativi dell’immigrazione illegale sulle nostre società: aumento dei tassi di criminalità, crescente pressione sui servizi pubblici ed erosione della fiducia dei cittadini. È particolarmente grave quando migranti illegali, privi del diritto di rimanere nelle nostre Nazioni, commettono crimini violenti, trafficano droga o si rendono responsabili di violenze sessuali”. 

“E ora cosa possiamo fare di più – chiedono – Bisogna realizzare centri di rimpatrio in Paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell’Europa. Ci stiamo lavorando con impegno. Ma questo non basta. Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei. Ciò vale per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre Nazioni e in tutta Europa”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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