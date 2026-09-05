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Europei di pallavolo, Italia-Turchia in finale: quando si gioca e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Quando si giocherà la finale degli Europei di pallavolo? Oggi, sabato 5 settembre, l’Italia ha battuto la Polonia nella semifinale di Istanbul, imponendosi in quattro set, e staccando il pass per l’ultimo atto della rassegna continentale, l’ultimo grande trofeo che manca alle ragazze del ciclo firmato Julio Velasco dopo il trionfo ai Mondiali e alle Olimpiadi di Parigi 2024. 

Le azzurre incontreranno in finale la Turchia padrona di casa, con la partita in programma domani, domenica 6 settembre, alle ore 15 a Istanbul. 

 

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, che lo trasmetterà in chiaro, e da SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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