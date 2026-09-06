Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Europei di pallavolo femminile, oggi la finale Italia-Turchia – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È il giorno della finale degli Europei di pallavolo femminile. Oggi, domenica 6 settembre, l’Italia affronta la Turchia – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nell’ultimo atto della rassegna continentale di scena a Istanbul. Le azzurre hanno battuto la Polonia in semifinale, imponendosi in quattro set, e staccando così il pass per la finale degli Europei, l’ultimo grande trofeo che manca alle ragazze del ciclo firmato Julio Velasco dopo il trionfo ai Mondiali e alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Turchia ha invece battuto nettamente la Serbia per 3-0. 

 

 

 

La finale degli Europei di pallavolo femminile tra Italia e Turchia sarà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, che lo trasmetterà in chiaro, e da SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

JTI lancia Ploom Moments, da Milano a Napoli il tour dei festival dell’estate 2026

27 Maggio 2026

Sciopero 17 novembre, Lega contro Cgil: “Landini vuole weekend lungo”

12 Novembre 2023

Tor San Lorenzo, domenica 2 settembre “Italian Bull Terrier Trophy” alla Corte in Fiore

28 Agosto 2018

Giornata internazionale della donna 2021: gli eventi del Parlamento europeo in Italia

2 Marzo 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno