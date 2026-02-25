✨✨✨Astrotarocchi ✨✨✨

🐦‍🔥🍒🥇26 Febbraio 2026 di Cristina Olmi🐦‍🔥🍒🥇



💫Ariete Settimana di disciplina. Un segreto o una questione formale richiede la tua attenzione. Mantieni la posizione con onore, la vittoria arriva a chi non indietreggia. 💫

💫Toro Un desiderio che sembrava lontano torna a farsi sentire. È il momento di seminare: le stelle dicono che ciò che aspetti sta finalmente germogliando. .🌟

💫Gemelli Novità in arrivo tramite una lettera o una telefonata. Presta attenzione ai dettagli: una notizia inaspettata potrebbe cambiare i tuoi piani per il weekend in meglio. 🍂

💫Cancro Un affetto sincero ti protegge. È una settimana ottima per i legami familiari e per chi cerca conferme in amore. Qualcuno di fidato ti darà un ottimo consiglio. 🌻

💫Leone . Sei tu a dettare le regole. La tua generosità e il tuo carisma attirano opportunità economiche. È il momento di agire con magnanimità, ma restando saldi al comando. 🌟

💫Vergine Attenzione alle apparenze o a chi ostenta troppo. Rimani umile e concreta: la tua vera forza non ha bisogno di essere gridata per essere riconosciuta. ✨

💫Bilancia Momenti di convivialità e piccoli festeggiamenti. Dopo tanto lavoro, concediti un brindisi con le amiche. Il cuore si scalda e l’umore vola alto. 🌟

💫Scorpione Un piccolo momento di stanchezza o un ricordo del passato. Non lasciarti abbattere: è solo una nuvola passeggera. Come abbiamo visto, il Sole è già dietro l’angolo.🍀

💫Sagittario Novità nello spostamento. Che sia un trasloco, una gita o un nuovo percorso mentale, l’energia è dinamica. Muoviti con fiducia verso l’ignoto. 🌊

💫Capricorno La carta più bella! Un colpo di scena positivo o una risoluzione improvvisa. Le circostanze giocano a tuo favore, approfittane subito per chiudere un affare. 🌹

💫Acquario Una donna (forse tu?) sta riflettendo profondamente su un progetto. Segui il tuo intuito creativo: la soluzione non è fuori, ma dentro la tua mente brillante. 🍀

💫Pesci C’è una forte energia femminile che ti circonda. Ascolta il cuore, perché una nuova armonia sta nascendo nei tuoi rapporti.🌞



