✨✨✨Astrotarocchi ✨✨✨
🐦🔥🍒🥇26 Febbraio 2026 di Cristina Olmi🐦🔥🍒🥇
⭐🪙✨ 🪙⭐✨⭐🪙✨ 🪙⭐✨
💫Ariete Settimana di disciplina. Un segreto o una questione formale richiede la tua attenzione. Mantieni la posizione con onore, la vittoria arriva a chi non indietreggia. 💫
💫Toro Un desiderio che sembrava lontano torna a farsi sentire. È il momento di seminare: le stelle dicono che ciò che aspetti sta finalmente germogliando. .🌟
💫Gemelli Novità in arrivo tramite una lettera o una telefonata. Presta attenzione ai dettagli: una notizia inaspettata potrebbe cambiare i tuoi piani per il weekend in meglio. 🍂
💫Cancro Un affetto sincero ti protegge. È una settimana ottima per i legami familiari e per chi cerca conferme in amore. Qualcuno di fidato ti darà un ottimo consiglio. 🌻
💫Leone . Sei tu a dettare le regole. La tua generosità e il tuo carisma attirano opportunità economiche. È il momento di agire con magnanimità, ma restando saldi al comando. 🌟
💫Vergine Attenzione alle apparenze o a chi ostenta troppo. Rimani umile e concreta: la tua vera forza non ha bisogno di essere gridata per essere riconosciuta. ✨
💫Bilancia Momenti di convivialità e piccoli festeggiamenti. Dopo tanto lavoro, concediti un brindisi con le amiche. Il cuore si scalda e l’umore vola alto. 🌟
💫Scorpione Un piccolo momento di stanchezza o un ricordo del passato. Non lasciarti abbattere: è solo una nuvola passeggera. Come abbiamo visto, il Sole è già dietro l’angolo.🍀
💫Sagittario Novità nello spostamento. Che sia un trasloco, una gita o un nuovo percorso mentale, l’energia è dinamica. Muoviti con fiducia verso l’ignoto. 🌊
💫Capricorno La carta più bella! Un colpo di scena positivo o una risoluzione improvvisa. Le circostanze giocano a tuo favore, approfittane subito per chiudere un affare. 🌹
💫Acquario Una donna (forse tu?) sta riflettendo profondamente su un progetto. Segui il tuo intuito creativo: la soluzione non è fuori, ma dentro la tua mente brillante. 🍀
💫Pesci C’è una forte energia femminile che ti circonda. Ascolta il cuore, perché una nuova armonia sta nascendo nei tuoi rapporti.🌞
🔵🟣 🔴🟡 Buona giornata 🟡🟢🔵🟣
🌟👉Per info letture personalizzate, annualita’, mensili di cartomanzia, lettura fondi caffe’, lettura sibille, rune , abbonamenti settimanali potete contattarmi su messanger su whatApp al
+39 347 57 49 499 👈
🐦🔥🍒🥇🐦🔥🍒🥇