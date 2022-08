Europei Ciclismo: Fabio Jakobsen ha vinto la maglia Europea grazie ad una grande volata

Gli Europei di ciclismo hanno visto protagonisti molte nazioni lungo il tracciato di Monaco di Baviera. Il percorso di 207.9 chilometri è stato sin dalle prime battute luogo ideale per uno sprint finale e alla fine così è stato. A vincere la corsa europea è stato l’olandese Fabio Jakobsen che grazie ad una straordinaria progressione nei metri finali è riuscito a battere tutti. Il ciclista ha tagliato per primo il traguardo di Monaco diventando così Campione Europeo di ciclismo. In seconda posizione è giunto il francese Arnauld Demare e terzo posto per lo svizzero Tim Merlier.

Male l’Italia che non ha chiuso in top 5 a causa di una leggera incomprensione tra i corridori azzurri. Il piano originale di Bennati prevedeva che ai 600 metri uno o due azzurri si trovassero a giocarsi la vittoria, ma purtroppo non è stato così. In settima posizione ha chiuso Elia Viviani mentre in nona Alberto Dainese. La corsa europea disputata a Monaco di Baviera è stata caratterizzata da un attacco di Silvan Dillier della Svizzera e Lukas Pöstlberger dell’Austria che si dai primi chilometri hanno sganciato il gruppo dei migliori andando così da soli in testa. Il duo è rimasto compatto fino alla fine, ma a pochi chilometri dal traguardo sono stati riassorbiti. Da registrare due cadute importanti: Rudy Barbier della Francia che non è riuscito ad evitare uno spartitraffico, e Pasqual Ackermann della Germania che è caduto a metà percorso.