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Europa League al via, oggi si comincia: le partite della prima giornata e dove vederle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna l’Europa League. Oggi, mercoledì 16 settembre, inizia la nuova edizione della seconda competizione europea per club, con diversi big match da non perdere. Su tutti, Milan-Benfica, con i rossoneri che ospiteranno a San Siro la squadra portoghese nella prima giornata della fase campionato. In campo anche il Lione, in trasferta contro l’Anderlecht, e il Bayer Leverkusen, che ospiterà in Germania gli sloveni del Celje. Ecco il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming.  

Ecco il programma delle partite di Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre: 

Alle 18:45
 

Ararat-Sparta Praga  

Omonia-Celta  

Alle 21:
 

Beer Sheva-Dinamo Zagabria  

Sunderland-Az Alkmaar 

Sturm Grz-Rennes 

Anderlecht-Lione 

Olympiacos-Jagellonia 

Milan-Benfica 

Leverkusen-Celje 

Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport. Sfide disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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