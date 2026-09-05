Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Esplosione in una villetta ad Andria, due morti: cosa sappiamo, i punti ancora da chiarire

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono riprese oggi, sabato 5 settembre, le attività del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri nella villetta lungo la provinciale 155 ad Andria, dove sono stati trovati i corpi di due uomini morti, dopo l’esplosione di un ordigno, probabilmente di fattura artigianale. A dare l’allarme è stato l’anziano proprietario, arrivato sul posto con un familiare per lavori di campagna. I corpi, devastati dalla deflagrazione, sono stati trasferiti al Policlinico di Bari per gli accertamenti autoptici e per l’identificazione, ancora non confermata. 

 

Gli inquirenti procedono con massimo riserbo: restano da chiarire l’identità dei due uomini e il motivo della loro presenza nella villetta, per capire se fosse già stata utilizzata in precedenza o se si trattasse di un primo accesso. Accertamenti sono in corso anche su un’auto trovata nelle vicinanze, risultata rubata. Gli artificieri stanno analizzando i residui dell’ordigno per ricostruire dinamica e tipologia dell’esplosivo. 

 

In prima battuta si ipotizza che l’esplosione sia avvenuta durante la preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate per far saltare i bancomat e mettere a segno furti in banche e uffici postali. Un fenomeno frequente in tutta la regione, con un episodio registrato anche ieri a Lesina in provincia di Foggia. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ardea, Consiglio approva assestamento di bilancio

31 Luglio 2017

Zelensky a Washington tra nuovi aiuti militari e contrasti con Trump

27 Settembre 2024

Cuneo, si ribalta trattore: morta ragazza di 22 anni

14 Agosto 2026

Ultimo conquista gli studenti di Tor Vergata: “Come ho superato i miei limiti? Li ho cantati’

26 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno