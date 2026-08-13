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Esalazioni da depuratore nel Trapanese, morti un operaio e un operatore del 118

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Drammatico incidente sul lavoro a San Vito lo Capo, nel Trapanese, dove un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colto da malore a causa delle esalazioni respirate nell’impianto, in cui si trovava per effettuare un controllo di routine. Immediato è scattato l’allarme da parte dei colleghi e l’arrivo di un’ambulanza.  

Proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l’operaio, con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale. La tragedia è avvenuta nella zona della Tonnara del Secco. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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