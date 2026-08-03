Eredità, conto congelato dopo il decesso: i diritti degli eredi e gli errori da evitare
La morte di un familiare porta con sé un inevitabile carico emotivo, ma anche una serie di adempimenti burocratici che spesso possono trasformarsi in un percorso complesso. Tra le situazioni più frequenti c’è il blocco del conto corrente intestato al defunto, una circostanza che molti eredi scoprono soltanto quando cercano di accedere alle somme depositate.
Il congelamento del conto non rappresenta un’anomalia, bensì una misura di tutela prevista per impedire che il patrimonio venga movimentato prima dell’individuazione degli aventi diritto. Tuttavia, ciò non significa che la banca possa ritardare senza motivo la liquidazione delle somme o pretendere documentazione non prevista dalla normativa.
Per ottenere lo svincolo del denaro è necessario dimostrare la qualità di erede attraverso la documentazione richiesta, tra cui il certificato di morte, la dichiarazione di successione e gli altri atti necessari in base al caso concreto. Una volta completate le verifiche, l’istituto di credito può procedere alla liquidazione delle somme spettanti.
Le criticità emergono soprattutto nelle successioni più complesse: presenza di più eredi, conti cointestati, testamenti, quote contestate o rapporti bancari articolati possono allungare notevolmente i tempi. In alcune situazioni gli istituti di credito adottano procedure particolarmente rigorose, mentre in altre possono verificarsi richieste documentali eccedenti rispetto a quanto previsto dalla legge.
Per questo motivo è fondamentale conoscere i propri diritti e affidarsi a professionisti in grado di verificare la correttezza dell’operato della banca, individuando la soluzione più rapida ed efficace per ottenere lo sblocco delle somme.
L’assistenza legale diventa ancora più importante quando sorgono contestazioni tra gli eredi oppure quando il blocco del conto si protrae oltre il tempo strettamente necessario alle verifiche. Un supporto qualificato consente infatti di prevenire errori procedurali, ridurre i tempi della successione e, se necessario, tutelare i propri diritti anche nelle sedi competenti.
Per approfondire il tema e conoscere nel dettaglio gli adempimenti previsti dalla normativa, è possibile consultare l’articolo pubblicato sul sito dello Studio Legale Morbinati & Longo, dedicato alla gestione dei conti bancari nelle successioni ereditarie.
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