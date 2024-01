Epifania, la calza della Befana? Quest’anno è anche green e salutista

(Adnkronos) – Torna la tradizione della calza della Befana che è stata appesa in più della metà delle case (52%), ma con una decisa svolta green e salutista. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixé sulla tradizione dell’Epifania. Immancabili nella calza sono state cioccolate, caramelle e carbone dolce ma la spinta verso una migliore alimentazione contagia anche la Befana e in molte famiglie – sottolinea la Coldiretti – tornano anche fichi e prugne secche, nocciole, noci e soprattutto biscotti fatti in casa. Anche se resta forte il richiamo della tradizione è cambiato dunque – precisa l'associazione – il contenuto delle calze “appese” al camino dalla simpatica vecchietta che in passato ai più “discoli” regalava solo aglio, peperoncino, patate e carbone vero. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

