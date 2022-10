Enologica Montefalco, in migliaia per la 42esima edizione

In migliaia a Montefalco per la 42esima edizione di “Enologica Montefalco – Abbinamenti”, evento organizzato da Consorzio Tutela Vini Montefalco e La Strada del Sagrantino con il contributo del PSR dell’Umbria e con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Montefalco. Degustazioni, laboratori, iniziative in cantina ed esperienze al calar del sole, ovvero il vino in abbinamento al cibo, all’arte e alla musica, hanno conquistato ancora una volta il pubblico, che ha mostrato grande interesse per i vini delle denominazioni Montefalco e Spoleto, protagonisti con il consueto banco d’assaggio con la presenza di 29 cantine, ma anche con degustazioni, laboratori, iniziative in cantina, esperienze al calar del sole, performance artistiche ed esperienze immersive. Grande successo anche per la novità di questa edizione: il ritorno degli artigiani del gusto, che hanno proposto le loro creazioni ispirate al mondo del vino, e l’attesissima Festa della Vendemmia, celebrazione del momento più atteso ogni anno dai viticoltori.

“Attraverso Enologica Montefalco-Abbinamenti – afferma Giampaolo Tabarrini, presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco – abbiamo dato vita a momenti caratterizzati da una contaminazione di grande efficacia e suggestione. Le denominazioni di Montefalco e Spoleto sono state il terreno fertile su cui fare attecchire interessantissime performance e non possiamo perciò che essere molto soddisfatti per l’esito dell’edizione 2022 di questo evento che diventa sempre più occasione di valorizzazione delle nostre produzioni ed in generale delle nostre eccellenze territoriali. Enologica Montefalco rappresenta l’occasione per dare visibilità massima ai nostri talenti e alle nostre peculiarità culturali, in un dialogo costante con le energie e le espressioni vive e vitali della nostra terra”.

Soddisfazione viene espressa anche da Serena Marinelli, presidente de “La Strada del Sagrantino”: “Siamo molto contenti per il riscontro che l’evento ha fatto registrare. Le esperienze ideate dalle cantine e dai vari protagonisti dell’evento ed offerte ai turisti sono state molto apprezzate e hanno dato vita ad un programma ricchissimo, vario, in grado di intercettare numerosi pubblici. Certo non ci fermiamo qui. Abbiamo in serbo tante altre iniziative a conferma di una circolarità di eventi ed attività in grado di coprire un arco temporale sempre più vasto. Da Enologica arriva la conferma della bontà del percorso fin qui intrapreso e dell’esigenza di avere una programmazione sempre più fitta e sempre più attrattiva.”.

Sulla scia del successo della 42esima edizione di “Enologica Montefalco – Abbinamenti” il territorio di Montefalco si prepara al prossimo evento: l’arrivo in Umbria dei turisti per il suggestivo foliage della vite del Sagrantino, quando i colori dell’autunno danno vita ad uno spettacolo imperdibile, con un contest fotografico aperto a tutti dal 1 novembre al 9 Dicembre 2022.

