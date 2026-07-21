Engineering, Fabio Momola Gm della nuova business unit Digital solutions

(Adnkronos) –

Engineering group annuncia la costituzione della business unit Digital solutions e la nomina di Fabio Momola a general manager, affidandogli la guida della nuova struttura. Contestualmente Momola entra nel consiglio di amministrazione di Engineering.

La nascita della business unit Digital Solutions si inserisce nel percorso di rifocalizzazione e riorganizzazione del business del Gruppo avviato dall’amministratore delegato Aldo Bisio. Un percorso che punta ad accelerare sull’intelligenza artificiale attraverso il lancio di Is-Ia (Italy’s Sovereign Intelligence Architecture), basata sul foundation model EngGpt 2, a rafforzare le piattaforme proprietarie e a consolidare il posizionamento del Gruppo nei segmenti tecnologici a più alto valore aggiunto. A diretto riporto del ceo Aldo Bisio, Fabio Momola guiderà lo sviluppo integrato dell’offerta di soluzioni digitali del gruppo, valorizzando le competenze verticali e le sinergie tra i diversi mercati di riferimento.

A Fabio Momola riporteranno le business units enterprise, financial services, eng digital e industries excellence, oltre alle support functions marketing, offering & partnership; procurement; it, operations & quality excellence. Momola entra in Engineering nel novembre 2021 come executive vice president. Assume la guida, in qualità di ceo, di Engineering D.HUB, Cybertech, Atlantic Technologies, ExtraRed e Crispy, tutte società del Gruppo, oltre alla responsabilità della business unit Eng Digital. Prima del suo ingresso in Engineering, Momola ha maturato esperienze significative in ambito finanziario e tecnologico, contribuendo ai progetti di startup di CheBanca! (Gruppo Mediobanca) e al rilancio del Gruppo Cedacri, di cui è stato group coo ed executive director fino alla cessione al Gruppo ION.

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