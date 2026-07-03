Energia e mobilità, al Senato il confronto sull’innovazione

(Adnkronos) – L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), in collaborazione con la Senatrice Silvia Fregolent e con il patrocinio degli Uffici del Parlamento europeo in Italia, ha organizzato l’evento “The Energy Evolution: Tecnologie, Infrastrutture e Strategie per il Futuro dell’Energia e della Mobilità”, che si terrà presso la Sala ISMA del Senato della Repubblica. L’incontro offre una piattaforma di confronto per analizzare come l’integrazione di tecnologie emergenti e la digitalizzazione possano favorire la competitività del sistema energetico italiano.

Il focus dell’iniziativa è concentrato sulle sinergie necessarie tra settore pubblico e privato per ottimizzare gli investimenti infrastrutturali, con particolare riferimento alle opportunità offerte dal PNRR e alle direttrici tracciate in ambito europeo. Come evidenziato dal Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri: “La transizione energetica e la mobilità del futuro rappresentano due pilastri fondamentali per la crescita sostenibile e competitiva del nostro Paese. Con questo evento vogliamo promuovere un confronto concreto tra istituzioni, imprese, mondo della ricerca e innovatori, valorizzando il contributo delle nuove generazioni e delle tecnologie emergenti nella costruzione di un modello di sviluppo più efficiente, digitale e sostenibile”. Il parterre dei relatori vede la partecipazione di esponenti delle istituzioni, tra cui rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Parlamento europeo, accanto a figure tecniche e accademiche di rilievo provenienti da realtà come Enel, ENEA, Lutech e Cassa Depositi e Prestiti. L’evento vuole sottolineare l’importanza della cyber security e della governance del rischio, temi trattati con un approccio multidisciplinare che spazia dalla mobilità sostenibile alla gestione intelligente delle infrastrutture urbane. Attraverso l’analisi di casi d’uso concreti e l’apporto di start-up innovative, la giornata si pone l’obiettivo di tradurre la visione politica in scelte operative, delineando un modello di sviluppo che coniughi la tutela ambientale con la necessaria accelerazione tecnologica, riaffermando la volontà di strutturare un ecosistema integrato in cui l’innovazione digitale funge da acceleratore per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità europea, sottolineando il ruolo centrale della formazione e dell’impegno delle nuove generazioni nel processo di cambiamento industriale.

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