Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, colpo di scena: si risposano? Il manager rompe il silenzio

Il manager Flavio Briatore e la conduttrice Elisabetta Gregoraci convoleranno di nuovo a nozze? Cosa sta accadendo.

Nelle ultime settimane, il mondo del gossip italiano è stato scosso da insistenti voci riguardanti un possibile ritorno di fiamma tra due volti noti dello spettacolo nazionale: Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci.

Dopo la loro separazione avvenuta sette anni fa, sembrava che il tempo avesse in qualche modo rafforzato i legami piuttosto che dividerli definitivamente. Le indiscrezioni, diventate sempre più frequenti e dettagliate, parlavano addirittura di un secondo matrimonio all’orizzonte per la coppia.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, cosa succede

Prima di addentrarci nelle dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati, è doveroso fare un passo indietro per comprendere meglio il contesto attuale. Circa un mese fa, si è diffusa la notizia che Elisabetta Gregoraci era tornata single dopo aver concluso la sua relazione con l’imprenditore Giulio Fratini. La showgirl calabrese non ha mai fornito spiegazioni dettagliate sulle cause della rottura ma ha confermato pubblicamente il suo status di single. Nel frattempo, ha continuato a lavorare in televisione conducendo il programma “Questioni di Stile” su Rai 2.

Anche Flavio Briatore si trova in una situazione sentimentale simile a quella dell’ex moglie; dopo la loro separazione non si è legato sentimentalmente in modo stabile a nessuna donna. Nonostante ciò, lui e la Gregoraci sono stati visti insieme pubblicamente più volte assieme al figlio Nathan Falco. Entrambi hanno più volte ribadito di considerarsi ancora una famiglia unita nonostante le vicissitudini passate.

Di fronte alle crescenti speculazioni su un possibile secondo matrimonio tra i due ex coniugi, Flavio Briatore ha deciso di fare chiarezza attraverso una dichiarazione rilasciata al settimanale Oggi. “No, nessun matrimonio in vista”, ha risposto l’imprenditore 74enne alle domande dei giornalisti riguardanti le presunte nozze imminenti con Elisabetta Gregoraci. Tuttavia, non ha mancato di aggiungere che per lui l’ex moglie rappresenta ancora “famiglia”, lasciando intendere una forte complicità e affetto reciproco che va oltre i tradizionali legami coniugali.

Nonostante le smentite ufficiali riguardanti le nozze bis, sembra che nel cuore della showgirl calabrese permanga un certo grado di gelosia nei confronti dell’ex marito. Durante uno scambio fuori onda a “Questioni di Stile”, Elisabetta Gregoraci ha espresso senza mezzi termini il suo disappunto all’idea che Briatore possa risposarsi: “Se si risposa io lo ammazzo“, sono state le sue parole cariche d’emotività.

Queste dinamiche interpersonali evidenziano come il rapporto tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sia tutt’altro che semplice o definibile attraverso categorie convenzionalmente accettate come quelle del matrimonio o della separazione definitiva; piuttosto sembra configurarsi come una forma complessa e sfaccettata d’intesa familiare ed emotiva.