Elezioni Sardegna, Marini: ”Todde in gamba, nel paese del malcontento vince sempre opposizione”

(Adnkronos) – “Sono molto contenta che abbia vinto una donna. L’ho seguita ieri a ‘Porta a Porta’ e mi sembra una persona molto in gamba, che conosce tutte le problematiche della Sardegna”. Così l’attrice Valeria Marini, sarda ‘doc’,

commenta con l’Adnkronos il risultato delle elezioni regionali in Sardegna che hanno visto prevalere Alessandra Todde, esponente del M5S e candidata del centrosinistra, prima donna chiamata a governare la Sardegna, su Paolo Truzzu ex sindaco di Cagliari e candidato del centrodestra, nonché sull’imprenditore Renato Soru che già in passato aveva governato la regione. Sulla vittoria della candidata del centrosinistra Valeria aggiunge: “In un paese dove regna il malcontento vince sempre l’opposizione – aggiunge la Marini – la Todde comunque è una donna che merita, ho sentito i miei parenti che mi hanno detto che è una persona molto competente e che gode della stima di tutti, quindi le auguro un super in bocca al lupo”, conclude. (di Alisa Toaff) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)