Elettra Lamborghini: età, studi, marito, ex, dove vive, tutto sulla cantante ed ereditiera

Curiosità sulla vita privata e la carriera della cantante Elettra Miura Lamborghini, ospite questa sera di Ballando con le Stelle.

Elettra Miura Lamborghini, nata a Bologna il 17 maggio 1994, è un personaggio poliedrico che ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo italiano e internazionale.

Figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nipote del leggendario Ferruccio Lamborghini – fondatore dell’omonima azienda automobilistica – Elettra porta con sé non solo il nome di una delle più prestigiose case automobilistiche al mondo ma anche la passione e la determinazione che hanno caratterizzato la sua famiglia.

Elettra Lamborghini, vita privata e carriera

La carriera di Elettra inizia ufficialmente nel 2015 quando appare come ospite nella trasmissione Chiambretti Night. Da lì in poi, il suo percorso professionale ha preso una svolta decisiva verso il successo. Nel 2016 partecipa a Super Shore, programma trasmesso in Spagna e America Latina, diventando uno dei volti noti del docu-reality Riccanza su MTV Italia. La sua immagine viene ulteriormente consolidata grazie alle copertine su Playboy Italia e Interviú.

Nel corso degli anni, Elettra ha dimostrato di essere un vero talento poliedrico. Oltre alla televisione, si è cimentata nella musica collaborando con artisti del calibro di Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Il suo debutto da solista avviene nel 2018 con il brano Pem Pem, che ottiene un grande successo certificato con due dischi di platino. Seguono altri singoli come Mala e collaborazioni internazionali che confermano la sua versatilità artistica.

Il 2019 segna un punto importante nella carriera musicale di Elettra con l’uscita del suo primo album in studio Twerking Queen, sotto l’etichetta Universal Music Group. L’album viene anticipato dal singolo Musica (e il resto scompare), presentato al Festival di Sanremo 2020. Nonostante non abbia vinto la competizione, Elettra continua a riscuotere successi sia in Italia che all’estero.

Oltre alla carriera professionale, anche la vita privata di Elettra fa parlare molto di sé: ha spostato dj e produttore olandese Afrojack nel settembre del 2020 dopo essersi fidanzati ufficialmente due anni prima. La loro storia d’amore ha catturato l’attenzione dei media ed è stata celebrata in grande stile sulle rive del Lago di Como.

Ereditando lo spirito imprenditoriale della famiglia Lamborghini e combinandolo con un talento naturale per lo spettacolo e la musica, Elettra Miura Lamborghini rappresenta una figura emblematica della cultura pop contemporanea italiana ed internazionale. Con ogni nuovo progetto o apparizione pubblica continua a dimostrare che oltre al nome illustre porta avanti anche una tradizione di eccellenza ed innovazione.