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El Shaarawy torna al Genoa 16 anni dopo l’addio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
E’ fatta per il ritorno di Stephan El Shaarawy al Genoa, 16 anni dopo l’addio. Dopo la chiusura della sessione estiva di mercato si punta ai giocatori svincolati e l’attaccante esterno era libero dopo aver lasciato la Roma. Per El Sha, a quanto apprende l’Adnkronos, un contratto di un anno più uno opzionale. Si attende solo l’annuncio ufficiale da parte del club rossoblu.  

Il giocatore, classe 1992, nativo di Savona, ma cresciuto nel settore giovanile del Genoa, fino a debuttare in prima squadra nel 2008, dove a lanciarlo nel massimo campionato fu Gian Piero Gasperini, allora allenatore dei rossoblù, ha vestito anche le maglie di Padova, Milan, Monaco, Shanghai Shenhua e in ultimo la Roma, collezionando in giallorosso 348 presenze con 66 gol tra le due esperienze. In parallelo, spiccano anche 32 presenze e 7 gol nella Nazionale azzurra, dal 2021 al 2024. Al Genoa El Shaarawy ritroverà Daniele De Rossi, suo ex compagno di squadra e allenatore alla Roma, che sarà ora suo tecnico al Grifone. 

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