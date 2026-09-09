Ecco l’iPhone pieghevole, Apple lancia il Duo: in Italia a ottobre

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Apple lancia ufficialmente il suo iPhone pieghevole, iPhone Duo, presentato durante la diretta dell’azienda. “Un nuovo design per valorizzare cosa ti serve”, ha detto il ceo John Ternus, convinto che uno schermo più grande, ottenibile con un dispositivo pieghevole, apra possibilità completamente nuove. Dotato di uno schermo interno e uno esterno, facile da usare con una sola mano, ha la grandezza di un passaporto. L’obiettivo di Ternus era un passaggio naturale dalla configurazione aperta a quella chiusa.

Iphone Duo, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ma anche Apple Watch e Airpods rappresentano “il meglio di Apple”, ha detto il ceo, riaffermando la “convinzione di fare prodotti che facciano davvero la differenza nella vita delle persone”. Ispirato alla versatilità dell’iPad, gli ingegneri di Apple volevano un’esperienza intuitiva e fluida nell’uso del Duo. Per la prima volta la fotocamera dello schermo è stata disegnata per essere ‘nascosta’ nello schermo, visibile quando in uso. Quando aperto, il Duo è l’iPhone più sottile di sempre.

L’iPhone Duo sarà disponibile in Italia dal 23 ottobre e potrà essere preordinato dalle 14 del 16 ottobre. Il prezzo parte da 2.369 euro o 98,71 al mese per 24 mesi, fa sapere l’azienda, per la versione da 256 GB. Per la versione a 512 GB, il prezzo è di 2.619 euro. Per il modello da 1 TB il prezzo è di 3.119 euro. Per la versione da 2 TB, invece, è di 3.869.

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