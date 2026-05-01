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Ebrei accoltellati a Londra, 45enne incriminato per tentato omicidio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Maggio 2026
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(Adnkronos) – La polizia del Regno Unito ha incriminato l’uomo di 45 anni arrestato per l’accoltellamento il 29 aprile di due uomini ebrei nel nord di Londra a Golders Green. “Essa Suleiman è stato incriminato per due capi di imputazione di tentato omicidio e uno per possesso di un’arma da taglio in luogo pubblico in relazione a un attacco avvenuto a Golders Green mercoledì”, ha annunciato la polizia britannica in un comunicato. 

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha promesso ieri di rafforzare la sicurezza della comunità ebraica, dopo che il Governo è stato accusato di non averla protetta a sufficienza. Il ministero dell’Interno dal canto suo ha annunciato che il livello di minaccia terroristica del Paese è stato innalzato a “grave”, il secondo più alto in un sistema a cinque livelli, il che significa che un altro attacco “è altamente probabile nei prossimi sei mesi”. 

I due uomini sono stati aggrediti in pieno giorno a Golders Green, un’area del nord di Londra con una vasta popolazione ebraica. Le vittime, di 76 e 34 anni, si trovano in condizioni stabili in ospedale. Il presunto aggressore arrestato è un cittadino britannico nato in Somalia e arrivato nel Regno Unito da bambino. 

 

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