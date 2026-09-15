EA Sports FC 27, il torneo Red Bull Wings Cup sbarca in Italia

(Adnkronos) – Red Bull Wings Cup debutta in Italia. Il nuovo torneo internazionale dedicato a EA Sports FC 27 coinvolgerà studenti universitari e appassionati di tutto il paese, con l’obiettivo di eleggere un Campione nazionale che rappresenterà l’Italia alla Finale Mondiale di Miami, ospitata all’interno dell’Inter Miami CF Stadium. L’Italia è tra i 79 paesi coinvolti nell’iniziativa.

Il torneo si articolerà su due percorsi paralleli. Da un lato la University League, riservata agli studenti degli atenei italiani e giocata in modalità Rush, con qualificazioni che inizieranno il 27 settembre e si concluderanno il 18 ottobre. Dall’altro la Open League online, aperta a tutti i maggiorenni residenti in Italia, che si disputerà in modalità Ultimate Team 11vs11 su PlayStation Tournaments, con qualificazioni dal 28 settembre all’11 ottobre. Il 17 ottobre sarà poi la giornata decisiva per selezionare i sei migliori giocatori della Open League ammessi alla Finale Nazionale. Tutte le fasi del torneo si giocheranno esclusivamente su PlayStation 5.

La Finale Nazionale si terrà il 30 e il 31 ottobre a Lucca Comics & Games 2026. Agli otto migliori giocatori della University League sarà garantito l’accesso diretto, mentre il 28 e il 29 ottobre, sempre a Lucca, verranno selezionati in loco altri due finalisti della Open League. Ottavi e semifinali si disputeranno il 29 e il 30 ottobre, tutti in modalità Kick Off 95 su PlayStation 5, grazie al supporto tecnico di Sony Interactive Entertainment. Tra gli ospiti previsti figura il Player Red Bull Dario “Moonryde” Ferracci, con ulteriori annunci attesi nelle prossime settimane.

L’iniziativa si estenderà anche al retail, attraverso le nuove Hero Can in edizione speciale di Red Bull Energy Drink e Red Bull Zero. Scansionando il QR code sulla lattina e inserendo il codice presente sotto la linguetta, i consumatori potranno sbloccare premi e contenuti esclusivi in-game per FC 27, oltre alla possibilità di rispondere a una domanda a tema per aggiudicarsi un volo verso Miami e assistere di persona alla Finale Mondiale.

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