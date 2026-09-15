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Coppa Italia, oggi Fiorentina-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Secondo impegno di Paolo Vanoli sulla pachina della Fiorentina, dove la convincente vittoria a Venezia in campionato venerdì scorso. Oggi, martedì 15 settembre, i viola scendono in campo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Pisa – in diretta tv e streaming, in chiaro. Un derby che decreterà quale delle due squadre affronterà agli ottavi di finale il Napoli al Maradona.  

Il match tra Fiorentina e Pisa è in programma oggi, martedì 15 settembre, alle ore 21 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Ecco le probabili formazioni: 

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Mario, Pongracic, Ranieri, Viery; Ndour, Oulai, Brescianini; Goncalves, Pellegrino, Gnonto. Allenatore: Paolo Vanoli.  

Pisa (3-4-2-1): Confente; Calabresi, Canestrelli, Primasso; Vural, Leone, Loyola, Angori; Ferrah, Moreo; Petagna. Allenatore: Paolo Bianco. 

Fiorentina-Pisa sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, da Mediaset su Italia1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sulla piattaforma web di Sportmediaset. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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