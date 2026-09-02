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E’ sempre Cartabianca, Corona e l’addio a Ferruccio: “La morte porta via i miei amici”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
“E’ morto Ferruccio”. La notizia di un lutto condiziona la prima puntata di E’ sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. la trasmissione, da questa stagione in onda il mercoledì e non il martedì, si apre come sempre con la presenza di Mauro Corona. Lo scrittore e scultore rende omaggio a due persone care scomparse da poco. In particolare, Corona annuncia la morte dell’amico Ferruccio. “Era il suo amico del cuore, l’accompagnò a Roma quando eravamo alla Rai, a Saxa Rubra. C’era anche lui, lei non si sposta mai…. Mando un abbraccio fortissimo alla sua famiglia e in particolare a suo figlio. La morte di Feruccio lascia un vuoto enorme per noi”, le parole di Bianca Berlinguer. “Il mio mosaico di amicizie è qualche spoglio, l’unghia della morte porta via le tessere. L’amicizia è un appiglio, il vero amico è un punto di riferimento nel momento del bisogno”, dice Corona. 

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