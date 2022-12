E se la meta perfetta fosse il titolo del tuo prossimo eBook?

Le festività natalizie si avvicinano e così anche i momenti di meritato relax.

Passate le scadenze, il Natale porta con sé ritmi più lenti e giornate dilatate… insomma il periodo

perfetto per viaggiare con l’immaginazione e cominciare ad organizzare la vacanza dei vostri sogni!

Si sa, scegliere il luogo ideale per il vostro prossimo viaggio è sempre una croce e delizia. Per questo

motivo, Rakuten Kobo – azienda leader nel settore dell’eReading impegnata a rendere la lettura più

facile e accessibile a tutti – propone una serie di titoli che possono aiutare i lettori a innamorarsi della

destinazione scelta, ancora prima di arrivarci.

Che si tratti di una guida per una capitale europea o di una destinazione oltreoceano, gli ebook/audiobook consigliati da Rakuten Kobo non solo ti aiuteranno nella scelta, ma addolciranno

l’attesa e ti faranno arrivare preparato a destinazione!

Tokyo tutto l’anno – Laura Imai Messina

Tokyo non solo è una delle grandi metropoli globali, ma è anche una città densissima di storie,

tradizioni, simboli, «segni». Laura Imai Messina racconta la capitale giapponese con uno

sguardo unico, a cui la conoscenza delle usanze e delle strade non ha tolto freschezza e

curiosità.

Atlante leggendario delle strade d’Islanda – Jón R. Hjálmarsson

Tra le ricchezze letterarie dell’Islanda c’è un patrimonio di miti e leggende tramandato

attraverso i secoli che è tutt’oggi una presenza viva nell’immaginario popolare. L’Atlante

leggendario delle strade d’Islanda ci guida in un viaggio attraverso l’isola raccontando le

leggende più memorabili di ogni luogo, dalle località più famose agli angoli più remoti e inesplorati.

The Passenger – Parigi – AA.VV.

The Passenger è un libro-magazine che raccoglie long read, inchieste, reportage letterari e saggi

narrativi che formano il racconto della vita di un luogo e dei suoi abitanti per capirne la cultura,

i processi, le nuove identità, i discorsi, le questioni, i problemi, le ferite. Frammenti che insieme

compongono il ritratto della capitale francese.

Le coordinate della felicità – Gianluca Gotto

Le coordinate della felicità è la storia di Gianluca Giotto, autore del blog “Mangia Vivi Viaggia”.

Ma non solo: è anche il manifesto di un’intera generazione di anime libere, sognatori e

viaggiatori intenzionati a fare della propria vita una storia unica e meravigliosa.

Atlas Obscura – Ella Morton, Dylan Thuras, Joshua Foer

Nato da un popolarissimo sito web, Atlas Obscura raccoglie oltre 600 luoghi tra i più bizzarri e

misteriosi al mondo. Un compendio di prodigi naturali e architettonici in grado di ispirare al

tempo stesso meraviglia e il desiderio irrefrenabile di viaggiare.

Bangkok – Lawrence Osborne

Raccontare alcuni periodi nella vita che un uomo «senza una carriera, senza prospettive, senza

un soldo» decide di passare in una città scelta quasi a caso – Bangkok è già di per sé materia

per il romanzo che questo libro, in origine, era. Ma, quasi fra le dita del lettore, le storie che

s’intrecciano fra le pagine, e la voce che le racconta, diventano molto di più.

Donne in viaggio – Lucie Azema

Da sempre i viaggi delle donne sono contrastati, resi invisibili, ridicolizzati, proibiti. Attraverso

le storie delle viaggiatrici del passato strappate all’oblio, l’autrice mostra quanto ancora oggi

viaggiare per le donne sia un atto difficile ma sempre più necessario.