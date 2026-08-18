Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

È morto Fulvio Lucisano, addio al re dei produttori cinematografici: aveva 98 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E’ morto oggi Fulvio Lucisano. Lo apprende l’Adnkronos dai familiari del decano dei produttori cinematografici italiani, che era nato il 1 agosto del 1928, ed aveva appena compiuto 98 anni. Lucisano aveva fondato le società di produzione cinematografica Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell’Anica dal 1998 al 2001. A continuare la sua opera nel cinema sono ora le figlie, Federica e Paola. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6.9 a Mindanao

17 Novembre 2023

AC/DC, 25 maggio unica data italiana del POWER UP Tour

12 Febbraio 2024
sedentario

In Italia il 28% degli adulti è sedentario, picco in Campania col 50%

25 Giugno 2024

Addio a Tony Fanara, anima del ristorante ‘Palermo’ che per 50 anni ha unito Los Angeles a tavola

15 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno