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È morto Franco Botto, addio al volto dello spot del ‘Tonno Insuperabile’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
È morto Franco Botto. Il celebre volto dello spot anni Ottanta del ‘Tonno Insuperabile’ aveva 88 anni. A comunicare la scomparsa è stata la pagina Facebook ‘Moneglia, Il Faro’: “L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Botto, già assessore del Comune, figura di riferimento per l’impegno istituzionale e per il costante servizio reso alla comunità”, si legge.  

Botto lascia la moglie Serenella e il figlio, il consigliere Mattia Botto. L’amministrazione rivolge a loro un messaggio di sentite condoglianze: “A loro la sincera vicinanza dell’amministrazione in questo momento di dolore per la perdita del loro caro”. 

 

 

Cappellino di lana, la pipa stretta in bocca, il sorriso genuino e quella frase ‘Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva’ sono indimenticabili.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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