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West Nile, primo caso di infezione in Veneto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Primo caso di infezione da West Nile virus ieri a Villa Bartolomea, in provincia di Verona. Lo comunica la Direzione prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria del Veneto. La segnalazione di luunedì segue il riscontro di una prima positività nell’avifauna, rilevata il 19 giugno scorso, sempre nel territorio veronese, che aveva già evidenziato l’avvio della circolazione virale.  

In applicazione del Piano regionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi, l’azienda sanitaria Scaligera e i comuni interessati hanno già attivato tutte le misure previste, con particolare attenzione al rafforzamento dei controlli e degli interventi di verifica delle positività larvali sui territori interessati.  

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