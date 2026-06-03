Drivalia Be Free Biz: il noleggio flessibile per imprese e professionisti

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Drivalia amplia la propria offerta dedicata al mondo business con il lancio di Be Free Biz, una soluzione di noleggio a lungo termine studiata per rispondere alle esigenze di piccole e medie imprese e liberi professionisti. In un contesto economico in cui flessibilità e rapidità rappresentano elementi sempre più strategici, la nuova proposta punta a semplificare l’accesso alla mobilità aziendale attraverso formule personalizzabili e veicoli immediatamente disponibili.

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo servizio è la disponibilità immediata di oltre 5.000 vetture presenti negli stock Drivalia. Le aziende possono scegliere tra auto nuove, km 0 e usate garantite, evitando le lunghe attese spesso associate all’acquisto o al noleggio tradizionale di un veicolo.

La formula è stata progettata per offrire maggiore libertà rispetto ai classici contratti di lungo termine. I clienti possono infatti optare per durate di 12, 24 oppure 36 mesi, adattando il servizio alle reali necessità operative della propria attività.

Tra gli elementi distintivi della proposta figura anche l’attenzione all’economia circolare. La flotta comprende infatti vetture provenienti dal programma Second Life Leasing, che permette di reimmettere sul mercato auto aziendali recenti, immatricolate nel 2024 e nel 2025, mantenendo elevati standard qualitativi e contribuendo alla riduzione dei costi di mobilità.

Per la formula annuale sono previste tre fasce tariffarie. Il primo livello, con un canone di 399 euro al mese IVA esclusa, include modelli compatti come Fiat Panda Cross e Peugeot 208. La seconda fascia, da 499 euro mensili, propone vetture come Opel Corsa, Citroen C3, Ford Puma e Opel Crossland.



Il canone comprende numerosi servizi, tra cui copertura RC Auto, furto e incendio, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale con traino, servizi di infomobilità e un pacchetto di 20.000 chilometri annui.

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