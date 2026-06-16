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Fregata russa spara colpi di avvertimento contro yacht britannico nella Manica

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa ‘Ammiraglio Grigorovich’ sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica, circa 30 chilometri a sud dell’Isola di Wight. Lo ha riferito il ministero della Difesa britannico, che ha avviato un’indagine. Secondo il Guardian, l’imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell’equipaggio è rimasto ferito. Lo yacht ha proseguito la propria navigazione, mentre un’unità partita dalla nave pattuglia della Royal Navy ‘Hms Tyn’ ha raggiunto lo yacht per raccogliere testimonianze sull’accaduto e verificare le condizioni dell’equipaggio. 

“Lavoriamo per accertare i fatti relativi a un incidente avvenuto nella Manica”, ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa. Fonti della difesa britannica, tuttavia, hanno precisato che l’episodio viene considerato al momento un caso isolato e non sarebbe collegato ad altre recenti operazioni condotte dal Regno Unito contro interessi russi. 

L’incidente è accaduto pochi giorni dopo il sequestro, al largo dell’Isola di Wight, della petroliera Smyrtos, collegata alla Russia e colpita dalle sanzioni occidentali. Si è trattato della prima operazione guidata direttamente dalle forze britanniche contro una nave sanzionata dall’inizio della guerra in Ucraina. 

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