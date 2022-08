Tivoli: sfugge al controllo e ferisce carabiniere trascinandolo con auto, 19enne in manette

I militari della sezione radiomobile dei carabinieri di Tivoli hanno arrestato un ragazzo italiano di 19 anni, perchè gravemente indiziato dei reati di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, focalizzato alle località residenziali di Tivoli Terme oggetto nell’ultimo periodo di diversi furti in abitazione, i carabinieri hanno intercettato un veicolo sospetto. Nel corso del controllo i militari notavano il veicolo con il motore acceso nonostante non vi fosse la chiave nel quadro. E’ stato poi un repentino movimento del conducente ad intensificare il sospetto, motivo che ha indotto uno dei militari ad avvicinarsi ulteriormente all’autista nel tentativo di aprire la portiera del mezzo.

Quest’ultimo, per sfuggire verosimilmente al controllo, ha ripreso repentinamente la marcia a folle velocità trascinando per alcuni metri il carabiniere, che con difficoltà è riuscito a divincolarsi dal mezzo in corsa cadendo violentemente a terra. Le ricerche del veicolo sono state immediatamente estese a tutte le altre pattuglie del dispositivo di controllo. L’uomo ha terminato la sua folle corsa all’interno di una cava di travertino in via Tiburtina. L’attività ha permesso il sequestro del veicolo e delle targhe, quest’ultime risultate rubate da un altro mezzo. L’indagato è stato arrestato in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il rito direttissimo.

