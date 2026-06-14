Donald Trump compie 80 anni, festa di compleanno alla Casa Bianca per il presidente Usa

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Donald Trump compie 80 anni oggi 14 giugno 2026. Il presidente Usa celebrerà il suo compleanno alla Casa Bianca con una festa ‘UFC Freedom 250’, che vedrà partecipare 14 atleti di spicco dell’Ultimate Fighting Championship, che si confronteranno in un’arena denominata ‘The Claw’. Il costo di questa manifestazione ammonta a 60 milioni di dollari ed è inserito nelle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti.

L’iniziativa ha suscitato critiche per la sua intrinseca violenza e per l’elevato esborso finanziario, soprattutto nel contesto della guerra con l’Iran che ha comportato un aumento dei prezzi per gli americani. Nonostante la possibilità che Trump possa concludere un accordo di pace con l’Iran in concomitanza con il suo compleanno, Teheran ha manifestato scetticismo riguardo alla tempistica. Trump ha difeso l’evento UFC definendolo uno spettacolo senza precedenti, dichiarando che “sarà un evento che vi piacerà davvero”.

A pochi giorni dal suo 80esimo compleanno Trump è stato sottoposto a un nuovo checkup al Walter Reed National Military Medical Center. E’ in “eccellente stato di salute” ma deve dimagrire ha detto il medico personale del presidente americano, il capitano della Marina Sean Barbabella, dopo il controllo medico in un rapporto diffuso dalla Casa Bianca. Presenta una “forte funzionalità cardiaca, polmonarie, neurologica e generale”, ed è “pienamente idoneo a svolgere tutte le funzioni di Comandante in capo e capo di Stato”. Il medico riferisce che l’età cardiaca del presidente è “circa 14 anni inferiore alla sua età anagrafica” e che il paziente ha ottenuto un punteggio di “30 su 30” al test cognitivo Montreal Cognitive Assesment.

La nota stonata, a giudicare dal report, è rappresentata dalla bilancia: Trump pesa attualmente di 108 chilogrammi, sei in più rispetto all’anno precedente. Barbabella ha fornito al presidente “consigli preventivi, inclusi suggerimenti su dieta, attività fisica e perdita di peso”. E’ noto che il presidente apprezzi i menù dei fast food e le bevande zuccherate, con una predilezione particolare per la Diet Coke.

Trump non ha mai nascosto lo scarso feeling con l’attività fisica. Il numero 1 della Casa Bianca pratica il golf ma si presenta sul green senza alcun tipo di preparazione atletica: il tapis roulant, ha detto in passato, è noioso. Negli ultimi mesi, le condizioni di salute del presidente sono finite sotto i riflettori per i dettagli catturati da foto e telecamere. Trump ha mostrato lividi sulle mani e caviglie gonfie. Nel rapporto di Barbabella si segnala anche una “lieve infiammazione dei tessuti molli sulle mani dovuta alle frequenti strette di mano e all’uso di aspirina” e un “lieve gonfiore agli arti inferiori”, in miglioramente rispetto ad aprile 2025.

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